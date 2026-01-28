Автомобиль с туристами перевернулся на Байкале

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Автомобиль с туристами перевернулся в результате заезда в расщелину во льду озера Байкал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло на льду Малого Моря в районе Маломорца, расположенном недалеко от острова Ольхон. В результате одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.

Как рассказали очевидцы, остальные люди, находившиеся в салоне внедорожника УАЗ, не пострадали. Полицейские уже приступили к проверке данной информации.

В свою очередь, прокуратура региона взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия.

Накануне маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Прибайкалье. В результате ДТП пострадали 11 человек. Согласно предварительным данным, 5 были госпитализированы, 1 из них находится в тяжелом состоянии.

