28 января, 08:17Происшествия
Автомобиль с туристами перевернулся на Байкале
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"
Автомобиль с туристами перевернулся в результате заезда в расщелину во льду озера Байкал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП произошло на льду Малого Моря в районе Маломорца, расположенном недалеко от острова Ольхон. В результате одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.
Как рассказали очевидцы, остальные люди, находившиеся в салоне внедорожника УАЗ, не пострадали. Полицейские уже приступили к проверке данной информации.
В свою очередь, прокуратура региона взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия.
Накануне маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Прибайкалье. В результате ДТП пострадали 11 человек. Согласно предварительным данным, 5 были госпитализированы, 1 из них находится в тяжелом состоянии.
Авария из-за снегопада произошла на трассе М-7 во Владимирской области