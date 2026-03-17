Юрист Койтов: за происшествия во время квеста организаторам грозит до 10 лет тюрьмы

Росстандарт утвердил ГОСТ на квест-комнаты, который вступит в силу в декабре 2026 года. Как нововведение повлияет на безопасность подобных развлечений и можно ли получить компенсацию за травмы во время прохождения, разбиралась Москва 24.

Опасные игры

В России появился ГОСТ на квест-комнаты, требования которого вступят в силу с декабря 2026 года. Он необходим для улучшения безопасности развлекательного досуга и снижения рисков для здоровья участников, сообщили РИА Новости в Росстандарте.

"Решение о необходимости определения требований к услугам квест-комнат было принято в связи с высокой популярностью такого вида досуга <...>, увеличением числа специализированных организаций, предоставляющих соответствующие услуги, а также в связи с участившимися случаями причинения вреда здоровью (травматизма) участников квестов", – сообщили в Росстандарте.

Согласно новым требованиям, запирать двери квест-комнат можно только устройствами, открывающимися изнутри без ключа и инструмента. Знаки выхода должны быть видимыми и оснащены аварийным питанием, а вещества для создания искусственных дым-эффектов обязаны иметь паспорт безопасности. Кроме того, в помещениях не должно быть оголенных, висячих и лежащих проводов, а напряжение игровых цепей, доступных участникам, должно находиться в интервале от 12 до 24 вольт.

Также не допускается использовать реальные петли, удавки, кандалы и любые тематические "фиксации". Разрешены только быстросъемные и имитационные элементы. Уровень громкости звука во время квеста не должен превышать 100 децибел, а по запросу участника должна быть обеспечена возможность его снижения.





из сообщения Росстандарта Разработанный национальный стандарт максимально регламентирует требования к исключению нарушений в области безопасности и обеспечит повышение уровня всех видов безопасности как для участников развлечений, так и исполнителей услуг.

Ранее стало известно, что 16-летняя девушка получила травму во время прохождения квеста в Краснодаре. Ей оторвало часть фаланги пальца дверью, при этом организаторы не остановили игру.

Кроме того, 18-летняя жительница Волгограда рассказала телеграм-каналу "112", что во время квеста упала и лицом напоролась на торчащий гвоздь. На месте ей обработали раны перекисью, однако спустя несколько дней пострадавшей потребовалась госпитализация.

Также в Пермском крае во время квеста пострадали две несовершеннолетние девочки. По данным Следственного комитета, несмотря на заявленный бесконтактный формат, организаторы применяли к детям силу: били плетками, таскали за волосы, угрожали электрошокерами и ножами.

Подобные случаи происходили и в столице. К примеру, в 2024 году актер квеста ударил кухонным ножом по пальцам несовершеннолетней посетительницы, так как хотел "добавить страха". Экспертиза установила, что у пострадавшей была сломана фаланга, а также поврежден ноготь. Суд приговорил актера квеста к двум годам условно с испытательным сроком и назначил компенсацию потерпевшей, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Должны вмешиваться?

ГОСТ на квест-комнаты, как и большая часть ГОСТов в России, носит рекомендательный характер, напомнил в разговоре с Москвой 24 эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов.

"Однако его появление, безусловно, скажется на сфере положительно. Данный документ представляет собой свод правил и инструкций, который декларирует, что можно делать, а чего нельзя. Это исключит часть самодеятельности и личных фантазий организаторов, а также упорядочит процесс коммуникации – как с государством, так и с проверяющими органами. Но то, насколько эффективно это будет работать на практике, покажет только время", – рассказал Жиганов.

По его словам, небольшие сети и особенно точечные компании-организаторы применяют в рамках квестов все, что "соответствует их знаниям, опыту и морали", и не всегда это безопасно. В результате можно встретить как очень хорошие, безопасные продукты, так и те, где вероятность риска крайне высока.

Эксперт пояснил, что травмы во время прохождения квеста бывают по трем основным причинам. Первая – несчастный случай, который может произойти где угодно. Вторая – опасный квест или ошибка сотрудников, связанная с организацией процесса. Третья – поведение самих игроков.





Владимир Жиганов эксперт по квестам и геймификации В любом случае за происходящим наблюдает оператор, и при любом отклонении от обычного процесса или возникновении угрозы травмы включается полное освещение, игра останавливается и оператор принимает меры.

При этом некоторые организаторы пытаются переложить все на потребителя, заставляя подписывать документы, снимающие с них ответственность за любые травмы.

"Но такие бумаги фиктивны, совершенно незаконны и не имеют никакой правовой силы. Что касается инструктажа по технике безопасности, это зависит от компании. Но на самом деле достаточно и устного разъяснения правил – точно так же, как в ресторане никто не подписывает бумагу о том, что ножом в людей тыкать нельзя", – заключил Жиганов.

В случае чрезвычайного происшествия ГОСТ может использоваться как ориентир "обычно предъявляемых требований". Явное отступление от него может стать отягчающим обстоятельством для виновной стороны, пояснил в беседе с Москвой 24 юрист по гражданским делам Алексей Койтов.

"Если человек получил ранение на квесте, главным образом необходимо зафиксировать все обстоятельства: сделать видео, аудиозаписи, взять контакты свидетелей, обратиться в медицинское учреждение и правоохранительные органы. Затем следует предъявить требования исполнителю услуги, желательно в письменной форме (электронной почтой или другими каналами связи, что также считается соблюдением письменной формы)", – рассказал юрист.

Требования могут включать возврат денег, возмещение реального вреда и компенсацию морального. По словам Койтова, правовая основа для этого – закон "О защите прав потребителей" (статья 15 о компенсации морального вреда) и нормы Гражданского кодекса.

Размер компенсации зависит от тяжести последствий – в судебной практике известны случаи взыскания морального вреда на суммы в миллионы рублей. Если договориться добровольно не удается, остается только судебный порядок, уточнил юрист.

"Самой организации грозят различные санкции, вплоть до уголовного дела. Уголовная ответственность наступает для конкретных должностных лиц (руководителей, инструкторов), чьи действия или бездействие привели к последствиям", – добавил он.

Основная статья для данного правонарушения – о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ), заявил Койтов.





Алексей Койтов юрист по гражданским делам Квалифицирующим признаком обычно является наступление последствий в виде причинения вреда здоровью или летального исхода. Санкции по этой статье варьируются: минимально – от крупных штрафов, максимальная – до 10 лет лишения свободы, если по неосторожности наступила смерть двух и более лиц. Меньшие сроки предусмотрены при менее тяжких последствиях.

Помимо уголовной, есть и административная ответственность. Здесь существует ряд составов, которые рассматривает Роспотребнадзор.

Однако из-за действующего моратория на проверки малого и среднего бизнеса, если нет факта причинения вреда жизни и здоровью, ведомству крайне сложно добиться от прокуратуры санкций на возбуждение дела. Таким образом, существующая система недостаточно эффективна, заключил Койтов.

