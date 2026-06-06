Кобяков заявил, что ПМЭФ-2027 пройдет в традиционное время

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В 2027 году ПМЭФ пройдет в традиционное время, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он объяснил, что форум всегда проходит приблизительно в одно и то же время, и что стабильность его проведения "очевидна". Однако точные даты зависят от международного графика событий.

Кобяков также отметил, что участие на форуме делегации из ОАЭ можно оценить как успешное. Ее возглавил министр экономики, кроме того, в ее состав вошло около 150 человек, что можно назвать заметным фактором участия в сессиях ПМЭФ.

"Мы признательны коллегам из Эмиратов за этот интерес", – подчеркнул советник президента России.

Помимо этого, особое место в программе форума занимали бизнес-диалоги, которые наглядно показывают, что нет никакой изоляции РФ. У представителей западного бизнеса интерес к подобной форме взаимодействия только растет.

В формате диалога Россия – США на ПМЭФ состоялось два диалога. Кобяков объяснил, что после паузы в 10 лет американские деловые круги снова "начали искать взаимопонимания".

Ранее он также рассказал, что в форуме поучаствовали представители 142 стран мира, а общее количество участников – более 24,5 тысячи человек. Всего в рамках ПМЭФ заключили более 1 тысячи соглашений, на общую сумму свыше 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

