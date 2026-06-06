Представители 142 стран мира приняли участие в ПМЭФ-2026

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В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняли участие представители 142 стран мира, рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Кроме того, в форуме впервые за 10 лет приняла участие официальная американская делегация.

"Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию", – указал он.

В рамках форума было заключено больше 1 тысячи соглашений, их общая сумма превысила 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

Санкт-Петербург, например, заключил 74 соглашения, включая 41 инвестиционное, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Общая сумма соглашений – 731,72 миллиарда рублей, что стало третьим показателем за всю историю проведения форума.

В рамках форума, например, Сергей Собянин подписал соглашение об углублении сотрудничества с Кемеровской и Кировской областями, а также с Еврейской автономной областью и Ненецким автономным округом.

Подписанные соглашения расширяют положения ранее заключенных двусторонних документов о сотрудничестве и предусматривают меры по укреплению связей и углублению экономической интеграции между субъектами РФ.