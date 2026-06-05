Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с главами четырех регионов России

Фото: ТАСС/Екатерина Шамарова

В рамках ПМЭФ Сергей Собянин подписал соглашения об углублении сотрудничества с четырьмя регионами России.

Речь идет о Кемеровской и Кировской областях, а также Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. Документы подписали главы регионов – Илья Середюк, Александр Соколов, Мария Костюк и Ирина Гехт.

Подписанные соглашения не только развивают положения прошлых двусторонних документов о сотрудничестве, но и предусматривают укрепление связей и углубление экономической интеграции между субъектами РФ.

Сотрудничество будет касаться ключевых направлений городского управления, например архитектуры, строительства, культуры, социальной защиты, благоустройства городских территорий и множества других.

Ранее заместитель мэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что к столичному порталу поставщиков присоединилась Липецкая область. Она стала 46-м регионом, государственные организации которого могут получать на портале товары, работы и услуги. При этом предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года.

