05 июня, 09:44Экономика
Липецкая область присоединилась к столичному порталу поставщиков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Липецкая область присоединилась к столичному порталу поставщиков. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать товары, работы и услуги на портале поставщиков", – сказала она.
Багреева уточнила, что закупки на платформе проходят онлайн. Это способствует оперативному заключению контрактов. В свою очередь, высокая конкуренция дает возможность заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения, экономя бюджетные средства.
При этом предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года. За это время они успели оценить преимущества сервиса, который помогает им развивать бизнес, подчеркнула заммэра. При этом самыми популярными объектами закупок у липецких поставщиков за 5 лет стали мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования.
Липецкая область стала третьим регионом-заказчиком, который присоединился к порталу поставщиков с начала года. До этого к платформе подключились Курская и Еврейская автономная области.
При этом за первый квартал 2026 года на портале заключили более 120 тысяч контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по ним совершили около четырех тысяч сделок.
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