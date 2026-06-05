Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Липецкая область присоединилась к столичному порталу поставщиков. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать товары, работы и услуги на портале поставщиков", – сказала она.

Багреева уточнила, что закупки на платформе проходят онлайн. Это способствует оперативному заключению контрактов. В свою очередь, высокая конкуренция дает возможность заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения, экономя бюджетные средства.

При этом предприниматели из Липецкой области работают на портале с 2021 года. За это время они успели оценить преимущества сервиса, который помогает им развивать бизнес, подчеркнула заммэра. При этом самыми популярными объектами закупок у липецких поставщиков за 5 лет стали мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования.

Липецкая область стала третьим регионом-заказчиком, который присоединился к порталу поставщиков с начала года. До этого к платформе подключились Курская и Еврейская автономная области.

При этом за первый квартал 2026 года на портале заключили более 120 тысяч контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по ним совершили около четырех тысяч сделок.