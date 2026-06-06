Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 15:36

Экономика

Сечин заявил, что после Ормуза под угрозой может оказаться и другая глобальная логистика

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления с докладом в рамках ПМЭФ заявил, что после кризиса в Ормузском проливе под угрозу могут по подпасть и иные "узкие места" глобальной логистики. Его слова передает ТАСС.

Речь идет про Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский, Датский и Турецкий проливы, а также мыс Доброй Надежды, Суэцкий и Панамский каналы. По словам Сечина, они имеющие основное значение как для мировой энергетики (через них проходит почти весь объем мирового производства нефти), но и для международной торговли.

Он также считает, что перекрытие Ормузского пролива было нацелено против Ирана. Однако эти меры сыграли против всего международного сообщества в интересах США, которые пытаются изменить регулирование мирового энергетического рынка. Глава "Роснефти" объяснил, что Вашингтон недооценил стратегические риски, из-за чего страдают потребители.

Больше всего выгоду в кризисе в Ормузском проливе получили нефтяные компании США, которые получили возможность организации поставок по высокой цене. По словам Сечина, в настоящее время американский экспорт углеводородов бьет все рекорды.

Он привел в пример данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, согласно которым при удержании стоимости нефти на уровне 100 долларов за баррель нефтегазовые компании США дополнительно заработают свыше 60 миллиардов долларов в этом году, а налоговые поступления от отрасли достигнут 80 миллиардов долларов.

Глава "Роснефти" также обратил внимание на особую роль Арктики с позиции потребностей мировой торговли на фоне кризиса в Ормузском проливе. По его словам, этот маршрут становится надежным и логистическим. Также он имеет стратегическое значение с точки зрения ресурсной базы.

При этом Сечин поприветствовал попытки других стран использовать альтернативные маршруты. В частности, Северный морской путь на фоне ситуации в Ормузском проливе может обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями, помогая уменьшить сроки доставки грузов в 1,5–2 раза и снизить расходы на 20–30%.

Помимо этого, глава "Роснефти" заявил, что перекрытие Ормузского пролива ускорило переход на использование в мировых расчетах платежных систем, которые являются альтернативой доллару.

"За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза – до почти одного триллиона юаней в день", – добавил Сечин.

Он считает, что в случае, если доллар будет и дальше использоваться как санкционный инструмент, то альтернативы будут и дальше создаваться в укоренном режиме. Например, впервые с 1996 года доля золота в резервах мировых центральных банков составила около 30% и превысила долю казначейских облигаций США.

Глава "Роснефти" призывает проанализировать последствия кризиса в Ормузском проливе и сформировать систему защиты.

"Но похоже, что никто не делает выводов. Европейский союз вводит очередные санкции. США продолжают прежнюю политику. Риск сокращения российских поставок угрожает еще большими проблемами, чем текущий кризис", – подчеркнул он.

По мнению Сечина, самой подготовленной страной к кризису в Ормузском проливе оказался Китай оказался в связи с их сбалансированным подходом к обеспечению энергобезопасности и продуманной госполитике, которая позволила достичь значительного эффекта в развитии возобновляемых источников энергии.

Глава "Роснефти рассказал, что КНР разработал для собственных потребителей дешевую транспортную инфраструктуру, благодаря чему после перекрытия Ормузского пролива страна смогла безболезненно воспользоваться альтернативами – электромобилями, электробусами, грузовиками на газе, метро, электропоездами и электротакси.

"Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию: она составляет около 9 центов за киловатт-час для промышленности – на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции – и около 7 центов за киловатт-час для населения – на 58% ниже, чем в США. Только Россия находится на подобном уровне", – заявил Сечин.

Он также сообщил, что КНР управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около 4 тысячи гигаватт, что более чем в 3 раза больше показателя США. В частности, в прошлом году Китай ввел свыше 540 гигаватт генерирующих мощностей, что сравнимо с половиной мощности, установленной в Евросоюзе.

За 10 лет выработка солнечной и ветровой энергии в КНР увеличилась в 10 раз – до 2 300 тераватт-часов, при совокупных инвестициях за этот период в размере 2,2 триллионов долларов. Кроме того, Китай является лидером по показателю ввода аккумуляторных систем накопления энергии. Страна ежегодно вводит примерно половину мирового объема новых мощностей и реализует программу по развитию атомной генерации.

На данный момент в КНР используется 61 реактор и возводится еще 39, что составляет более половины всех строящихся атомных станций в мире. По протяженности магистральных линий электропередач – почти 1,6 миллиона километров – Китай превышает совокупный показатель США, Евросоюза и Индии.

При этом, по мнению Сечина, конфликт на Ближнем Востоке негативно повлияет на потребности индийской экономики. Однако он считает, что это станет стимулом для поиска долгосрочных решений в энергобезопасности.

Глава "Роснефти" добавил, что рост стоимости удобрения примерно на 60% за последние 4 месяца спровоцирует увеличение цен на продовольствие в ближайшие полгода на фоне перекрытия Ормузского пролива.

"Последствия носят универсальный характер, однако наиболее уязвимыми оказываются Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии", – отметил Сечин.

Он напомнил, что, помимо нефти и газа, через Ормузский пролив проходит большая часть экспорта иных товаров, в том числе и удобрений. Сбои в поставках, а также отсутствие стратегических запасов на этих рынках усилит риск мирового продовольственного кризиса, добавил глава "Роснефти".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Он рассказал, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно.

По данным СМИ, проект соглашения между странами включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Трамп допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные

Читайте также


Сюжеты: ПМЭФ-2026 , Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитика

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика