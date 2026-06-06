Сечин заявил, что после Ормуза под угрозой может оказаться и другая глобальная логистика

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления с докладом в рамках ПМЭФ заявил, что после кризиса в Ормузском проливе под угрозу могут по подпасть и иные "узкие места" глобальной логистики. Его слова передает ТАСС.

Речь идет про Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский, Датский и Турецкий проливы, а также мыс Доброй Надежды, Суэцкий и Панамский каналы. По словам Сечина, они имеющие основное значение как для мировой энергетики (через них проходит почти весь объем мирового производства нефти), но и для международной торговли.

Он также считает, что перекрытие Ормузского пролива было нацелено против Ирана. Однако эти меры сыграли против всего международного сообщества в интересах США, которые пытаются изменить регулирование мирового энергетического рынка. Глава "Роснефти" объяснил, что Вашингтон недооценил стратегические риски, из-за чего страдают потребители.

Больше всего выгоду в кризисе в Ормузском проливе получили нефтяные компании США, которые получили возможность организации поставок по высокой цене. По словам Сечина, в настоящее время американский экспорт углеводородов бьет все рекорды.

Он привел в пример данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, согласно которым при удержании стоимости нефти на уровне 100 долларов за баррель нефтегазовые компании США дополнительно заработают свыше 60 миллиардов долларов в этом году, а налоговые поступления от отрасли достигнут 80 миллиардов долларов.

Глава "Роснефти" также обратил внимание на особую роль Арктики с позиции потребностей мировой торговли на фоне кризиса в Ормузском проливе. По его словам, этот маршрут становится надежным и логистическим. Также он имеет стратегическое значение с точки зрения ресурсной базы.

При этом Сечин поприветствовал попытки других стран использовать альтернативные маршруты. В частности, Северный морской путь на фоне ситуации в Ормузском проливе может обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями, помогая уменьшить сроки доставки грузов в 1,5–2 раза и снизить расходы на 20–30%.

Помимо этого, глава "Роснефти" заявил, что перекрытие Ормузского пролива ускорило переход на использование в мировых расчетах платежных систем, которые являются альтернативой доллару.

"За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза – до почти одного триллиона юаней в день", – добавил Сечин.

Он считает, что в случае, если доллар будет и дальше использоваться как санкционный инструмент, то альтернативы будут и дальше создаваться в укоренном режиме. Например, впервые с 1996 года доля золота в резервах мировых центральных банков составила около 30% и превысила долю казначейских облигаций США.

Глава "Роснефти" призывает проанализировать последствия кризиса в Ормузском проливе и сформировать систему защиты.

"Но похоже, что никто не делает выводов. Европейский союз вводит очередные санкции. США продолжают прежнюю политику. Риск сокращения российских поставок угрожает еще большими проблемами, чем текущий кризис", – подчеркнул он.

По мнению Сечина, самой подготовленной страной к кризису в Ормузском проливе оказался Китай оказался в связи с их сбалансированным подходом к обеспечению энергобезопасности и продуманной госполитике, которая позволила достичь значительного эффекта в развитии возобновляемых источников энергии.

Глава "Роснефти рассказал, что КНР разработал для собственных потребителей дешевую транспортную инфраструктуру, благодаря чему после перекрытия Ормузского пролива страна смогла безболезненно воспользоваться альтернативами – электромобилями, электробусами, грузовиками на газе, метро, электропоездами и электротакси.

"Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию: она составляет около 9 центов за киловатт-час для промышленности – на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции – и около 7 центов за киловатт-час для населения – на 58% ниже, чем в США. Только Россия находится на подобном уровне", – заявил Сечин.

Он также сообщил, что КНР управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около 4 тысячи гигаватт, что более чем в 3 раза больше показателя США. В частности, в прошлом году Китай ввел свыше 540 гигаватт генерирующих мощностей, что сравнимо с половиной мощности, установленной в Евросоюзе.

За 10 лет выработка солнечной и ветровой энергии в КНР увеличилась в 10 раз – до 2 300 тераватт-часов, при совокупных инвестициях за этот период в размере 2,2 триллионов долларов. Кроме того, Китай является лидером по показателю ввода аккумуляторных систем накопления энергии. Страна ежегодно вводит примерно половину мирового объема новых мощностей и реализует программу по развитию атомной генерации.

На данный момент в КНР используется 61 реактор и возводится еще 39, что составляет более половины всех строящихся атомных станций в мире. По протяженности магистральных линий электропередач – почти 1,6 миллиона километров – Китай превышает совокупный показатель США, Евросоюза и Индии.

При этом, по мнению Сечина, конфликт на Ближнем Востоке негативно повлияет на потребности индийской экономики. Однако он считает, что это станет стимулом для поиска долгосрочных решений в энергобезопасности.

Глава "Роснефти" добавил, что рост стоимости удобрения примерно на 60% за последние 4 месяца спровоцирует увеличение цен на продовольствие в ближайшие полгода на фоне перекрытия Ормузского пролива.

"Последствия носят универсальный характер, однако наиболее уязвимыми оказываются Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии", – отметил Сечин.

Он напомнил, что, помимо нефти и газа, через Ормузский пролив проходит большая часть экспорта иных товаров, в том числе и удобрений. Сбои в поставках, а также отсутствие стратегических запасов на этих рынках усилит риск мирового продовольственного кризиса, добавил глава "Роснефти".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Он рассказал, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно.

По данным СМИ, проект соглашения между странами включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

