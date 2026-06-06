Песков призвал не спешить с выводами о письме Зеленского Путину

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В отношении письма украинского президента Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина и реакции на это американского лидера Дональда Трампа не стоит делать поспешных выводов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на ПМЭФ.

"Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед", – сказал политик.

В четверг, 4 июня, Зеленский выложил на своем сайте открытое письмо, адресованное Путину. В нем он призвал президента России завершить конфликт, а также предложил провести встречу в третьей стране.

На это российский лидер ответил, что "пока не видит" смысла в этом. Он также уточнил, что Москве нужны договоренности не на короткий период, а на длительную перспективу.