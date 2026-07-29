В Таганроге объявили эвакуацию в районе завода Бериева из-за работы саперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганроге Ростовской области организовали эвакуацию в районе от завода имени Г. М. Бериева до улицы Спортивной для обеспечения работы саперов. Об этом сообщила в МАХ мэр города Светлана Камбулова.

Данная территория оцеплена, там специалисты проводят мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки.

"Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб", – добавила Камбулова.

Таганрог подвергся воздушной атаке в ночь на 29 июля. Всего в регионе уничтожено около 60 беспилотников и ракет, в том числе в Батайске, Каменске-Шахтинском и других районах. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина, также сообщалось о пострадавшем мужчине.

Позже губернатор Юрий Слюсарь сообщил о еще одном госпитализированном пострадавшем. В Таганроге повреждены многоквартирный и частные дома, обломки обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний нет.