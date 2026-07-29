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29 июля, 11:22

Общество

Мурашко назвал норматив больничного приема в 15 минут бессмысленным

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Норматив, согласно которому врачу нужно принять пациента за 15 минут, является бессмысленным и становится более гибким. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, этот норматив усреднен и охватывает тех, кто пришел "просто спросить", тех, кто обращается повторно, и тех, кто впервые пришел за медицинской помощью.

Он также отметил, что российская система здравоохранения начала экспериментально внедрять опросники. Еще при записи на прием пациент может заполнить анкету о своей проблеме – в письменном виде или с помощью голосового ввода.

Ранее сообщалось, что с помощью "Умной госпитализации" москвичи могут онлайн выбрать больницу и дату плановой госпитализации. Проект объединил в единый цифровой маршрут все этапы стационарного лечения – от поликлиники до выписки.

"Новости дня": стационары Москвы подключили к цифровым данным пациентов в ЕМИАС

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