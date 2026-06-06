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06 июня, 20:28

Политика

Путин встретился с полпредом в СЗФО Руденей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик уточнил, что вечером 5 июня после участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, с которым обсудил наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.

В субботу, 6-го числа, президент встретился с Руденей и обсудил с ним развитие СЗФО в более широком контексте. Кроме того, Путин провел встречу с Людмилой Нарусовой – вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В разговоре с ней российский лидер рассмотрел вопросы, связанные с созданием оргкомитета по празднованию 90 лет со дня рождения Собчака в 2027 году.

В прошлый раз Путин встречался с Руденей в конце сентября 2025 года. Тогда он назначил его полномочным представителем президента России в СЗФО. До этого чиновник занимал должность губернатора Тверской области, которая сейчас закреплена за Виталием Королевым.

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