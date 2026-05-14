14 мая, 09:12

Песков: Гладкову и Богомазу предложат новые места работы

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу обязательно предложат новые места работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять потенциальных должностей политиков. В это же время врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отметил, что его представление в регионе состоится на днях. Ожидается, что мероприятие организует полпред, передает РИА Новости.

Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза 13 мая. Отмечалось, что политики покинули свои посты по собственному желанию. Затем экс-губернатор Белгородской области поблагодарил всех, с кем ему довелось работать на посту, а также выразил благодарность президенту РФ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, а Брянской – Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

властьполитикарегионы

