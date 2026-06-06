Ограничения на въезд транспорта в Большую Ижору в Ленобласти сняты

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Ограничения на въезд транспорта в Большую Ижору в Ленинградской области сняты после атаки беспилотников. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, в поселок направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Обломки БПЛА упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти 6 июня. Всего над регионом сбили 144 дрона.

Возле Большой Ижоры возник пожар, из-за чего эвакуировали жителей и закрыли въезд для транспорта. Позднее возгорание ликвидировали и людям разрешили вернуться в свои дома.