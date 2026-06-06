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06 июня, 19:17

Спорт

Андрей Василевский во второй раз в карьере признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Lindsey Wasson

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский выиграл приз "Везина трофи". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Данная награда вручается голкиперу, который стал лучшим по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Василевский получил 114 очков. Второе место с 51 баллом занял россиянин Илья Сорокин, который выступает за "Нью-Йорк Айлендерс", а третье – американец Джереми Свэйман, представляющий "Бостон" (46 очков).

В этом сезоне Василевский одержал больше всего побед среди вратарей – 39. Он сыграл в 58 матчах. В среднем спортсмен пропускал 2,31 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков.

31‑летний Василевский стал обладателем "Везина трофи" во второй раз в карьере. Среди российских голкиперов приз выигрывали Сергей Бобровский (2013 и 2017 годы) и Игорь Шестеркин (2022).

Ранее россиянина Александра Овечкина номинировали на "Кинг Клэнси Мемориал Трофи". Эту награду получают хоккеисты, признанные образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни. Каждая команда может выдвинуть только одного кандидата.

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