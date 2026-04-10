Овечкин номинирован на "Кинг Клэнси Мемориал трофи"

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Клуб "Вашингтон" выдвинул Александра Овечкина на "Кинг Клэнси Мемориал трофи" – награду, которую вручают хоккеисту, признанному образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

От каждой команды выдвигается по одному кандидату. Эта премия была учреждена в 1988 году и названа в честь Фрэнсиса Майкла Клэнси.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 928 голов. С учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (1 016).

Российский нападающий был выбран "Вашингтоном" на драфте 2004 года под первым номером и выступает за столичный клуб с 2005 года. Он трижды становился самым ценным игроком регулярного сезона, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз "Тед Линдсей Эворд" и один раз – "Арт Росс Трофи".

В 2018 году Овечкин привел "Вашингтон" к победе в Кубке Стэнли – единственному на данный момент титулу в истории клуба.

Ранее Овечкин вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф. В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду принимал "Баффало Сейбрз". Российский нападающий Овечкин записал на свой счет две голевые передачи.

