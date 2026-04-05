Новости

Новости

05 апреля, 03:55

Овечкин занял девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Александр Овечкин вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф. Об этом сообщает NHL Public Relations.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду принимал "Баффало Сейбрз". Российский нападающий "столичных" Александр Овечкин записал на свой счет две голевые передачи, что позволило ему достичь 1831 результативного балла за карьеру в лиге (1005 голов + 826 передач) с учетом игр в регулярных сезонах и Кубке Стэнли.

Благодаря этому достижению Овечкин превзошел показатель Джо Сакика (1829 очков) и поднялся на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Абсолютный рекорд лиги продолжает принадлежать Уэйну Гретцки, на счету которого 3237 очков.

Ранее Овечкин забросил 927-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги. В домашнем матче против "Филадельфии Флайерз" хоккеист забросил 30-ю шайбу в сезоне-2025/26.

Этот результат стал для Овечкина 20-м в карьере с преодолением данной отметки, что является абсолютным рекордом лиги.

Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с "Филадельфией"

Читайте также


спорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

