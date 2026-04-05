Овечкин занял девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф

Александр Овечкин вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф. Об этом сообщает NHL Public Relations.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду принимал "Баффало Сейбрз". Российский нападающий "столичных" Александр Овечкин записал на свой счет две голевые передачи, что позволило ему достичь 1831 результативного балла за карьеру в лиге (1005 голов + 826 передач) с учетом игр в регулярных сезонах и Кубке Стэнли.

Благодаря этому достижению Овечкин превзошел показатель Джо Сакика (1829 очков) и поднялся на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Абсолютный рекорд лиги продолжает принадлежать Уэйну Гретцки, на счету которого 3237 очков.

Ранее Овечкин забросил 927-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги. В домашнем матче против "Филадельфии Флайерз" хоккеист забросил 30-ю шайбу в сезоне-2025/26.

Этот результат стал для Овечкина 20-м в карьере с преодолением данной отметки, что является абсолютным рекордом лиги.