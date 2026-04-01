01 апреля, 03:39

Овечкин забросил 927-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Фото: x.com/nhl

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новое личное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), доведя количество сезонов с 30 и более голами до 20. Об этом сообщает NHL Public Relations.

В домашнем матче против "Филадельфии Флайерз" 40-летний хоккеист забросил 30-ю шайбу в сезоне-2025/26. Этот результат стал для Овечкина 20-м в карьере с преодолением данной отметки, что является абсолютным рекордом лиги. Он стал первым игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение.

Для российского снайпера нынешний сезон является 21-м в заокеанской карьере. Единственным исключением, когда ему не удалось достичь рубежа в 30 голов, стал сезон-2020/21, в котором он отметился 24 шайбами в 45 матчах.

Ранее Овечкин забросил 1 000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф. Хоккеист преодолел данную отметку, забив гол в домашнем матче против "Колорадо".

