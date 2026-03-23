НХЛ: рекордная шайба Овечкина пролетела со скоростью более 150 км/ч

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф: исторический гол пришелся на домашний матч "столичных" против "Колорадо" 22 марта. Таким образом, до переписи рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось 17 шайб. Как на великое событие отреагировали в мире, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Это был важный гол"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал всего лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось достигнуть отметки в 1000 голов с учетом плей-офф. Первым 7 марта 1998 года стал Уэйн Гретцки, за рекордами которого россиянин устроил великую погоню.

В апреле 2025 года Ови переписал, как казалось, недосягаемое достижение канадца, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах (без учета плей-офф). Затем в ноябре 2025-го задал новую планку – 900 голов в регулярках. А новая историческая шайба, которая случилась 22 марта 2026-го в домашней игре против "Колорадо Эвеланш", – уже 923-я в регулярных чемпионатах и 1000-я с учетом матчей плей-офф.

Она случилась в самый важный момент для "Вашингтона": к концу третьего периода "столичные" проигрывали 1:2, и "Александр Великий" вышел на реализацию большинства. Теперь уже ставшую легендарной шайбу Овечкин оформил из своего "офиса" – левого круга вбрасывания, в касание прошив голкипера гостей Маккензи Блэквуда. По данным НХЛ, Ови запустил в его сторону настоящую ракету, так как шайба полетела со скоростью больше 150 километров в час. Не так уж и далеко до рекорда лиги, который составляет примерно 170 километров в час.

Переполненная "Кэпитал Уан-арена" устроила овацию своему кумиру, бросая кепки на лед, а на табло появился специальный баннер в честь выдающегося события. Сам же хоккеист долго праздновать свой успех не стал: сидел на бортике во время коммерческой паузы с сосредоточенным видом и приветствовал воодушевленную публику. Все же впереди еще был матч, в котором очень нужна победа.

В овертайме команда Овечкина все же уступила 2:3, но внимание было приковано к одному единственному человеку. Нападающий признался журналистам, что рад достичь очередного рубежа, но в то же время отметил важность таких голов для "Вашингтона" прямо сейчас.



Александр Овечкин Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Думаю, что мы провели солидный матч, сейчас каждое очко важно. Мы играли с одной из лучших команд лиги, но все видели, как мы боролись. Всегда приятно достичь, но это к тому же был важный гол. Сейчас для нас каждая игра как седьмой матч серии плей-офф.

У "Вашингтона" сейчас действительно непростая ситуация: "столичные" еще не обеспечили себе место в плей-офф, и в оставшихся 11 играх регулярного чемпионата права на ошибку фактически нет. Овечкин же, как и прежде, старается тащить своих в матчи навылет: 40-летний россиянин – лучший в команде по системе "гол + пас", набрав в сезоне 26 голов и 27 передач в 71-й встрече. Он же является лучшим снайпером "столичных", опережая на одну шайбу другого нападающего Тома Уилсона.

При этом "Александр Великий" одним махом переписал еще несколько рекордов. Во-первых, у него лучший показатель по заброшенным шайбам среди игроков после 35 лет – в среднем, 0,53 за матч. Кроме того, Овечкин забил уже 447 голов после своего 30-летия, что тоже не удавалось никому за всю историю лиги. Заметили статистики и еще один удивительный факт: каждую 100-ю шайбу Ови забивал новой команде, ни разу не повторившись.

Остался, по сути, последний, самый невероятный рубеж, – 1016 голов Уэйна Гретцки с учетом плей-офф. Покорится ли он, предсказать невозможно, но совершенно точно, путь к цели будет крайне тяжелым. Забить 16 шайб для повторения рекорда, и уж тем более 17 для его переписи за оставшиеся 11 игр регулярки сложно. А если "Вашингтон" не попадет в плей-офф, погоня автоматом перелетает на следующий сезон. Только вот где его проведет Овечкин и проведет ли вообще, ясности пока нет: сам Александр в многочисленных интервью признавался, что еще не принял окончательное решение о продолжении карьеры в НХЛ и в хоккее в целом.

"Овечкин – прекрасен, а "Вашингтон" – нет"

Юбилейный гол Овечкина стал огромным событием для всего мирового спорта. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с "Чемпионатом" отметил громадный вклад Александра в развитие лиги.





Билл Дэйли заместитель комиссара НХЛ Ови сотворил замечательную карьеру. Нам всем очень повезло стать свидетелями его величия в нашей лиге. Он поднял престиж и репутацию хоккея на новую высоту.

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери отметил, что на 1000-й гол российского форварда работала вся команда.

"Недавно было несколько случаев, когда ребята пасовали ему из хороших голевых позиций, что я думал: "Это странно. У него был неплохой шанс забивать самому". А потом выяснилось, что Ови гонится за своей 1000-й шайбой", – процитировала специалиста пресс-служба "Кэпиталз".

Также клуб опубликовал в соцсетях фразу: "Рекорды этого парня просто не заканчиваются".

Своего сына с новым достижением поздравила мама. Олимпийская чемпионка по баскетболу, президент женского баскетбольного клуба "Динамо" Татьяна Овечкина рассказала ТАСС, что позвонила Александру после игры.

"Я думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына", – отметила Татьяна Овечкина.

Не прошло мимо большого события и посольство России в США. Поздравление в честь хоккеиста появилось в телеграм-канале дипмиссии.

"Этот очередной рубеж невероятен, он – результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует", – сказано в сообщении.

Поздравления Овечкину сыпались от представителей совершенно разных видов спорта. Президент Российской федерации баскетбола, экс-игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и друг хоккеиста Андрей Кириленко заявил ТАСС, что возраст точно не помешает Ови успешно продолжать карьеру в НХЛ.

"Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, "дядька", человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за "физики". Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть – и Саша может", – подчеркнул Кириленко.

Другой баскетболист и друг Овечкина Виталий Фридзон рассказал журналистам агентства, что "Александра Великого" в Северной Америке буквально носят на руках.





Виталий Фридзон баскетболист, друг Александра Овечкина В Вашингтоне он бог, идол. Его все любят. Он привел болельщиков на стадионы. Раньше столько не ходили на НХЛ в Вашингтоне, а сейчас на каждый домашний матч – 17 тысяч. Он вызывает гордость.

Поздравило Овечкина и его родное столичное "Динамо", назвав Александра величайшим хоккеистом XXI века. А первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в беседе с "Матч ТВ" подчеркнул, что подвиги Ови дают мотивацию детям брать в руки клюшки и бежать на лед.

"Тысяча голов Овечкина – это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!" – заявил Ротенберг.

Экс-форвард "Динамо" и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с журналистами телеканала назвал достижение Овечкина космосом.

"Непреодолимая высота в нынешних реалиях. Александр – молодец, можно теперь заканчивать, шучу (смеется. – Прим. ред.). Сколько ему до Гретцки осталось? 16 шайб? Можно и в этом сезоне попробовать побить рекорд Уэйна, надо всего лишь больше одной шайбы забрасывать в каждом матче", – сказал Терещенко.

При этом комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспрессом", безусловно, отметил фантастическую форму Ови, однако раскритиковал его клуб.





Дмитрий Губерниев комментатор и телеведущий Овечкин – прекрасен, а "Вашингтон" – нет. Они в плей-офф, видимо, не попадут. Подобные рекорды хороши, когда команда борется за Кубок Стэнли. А когда команда везет тачку, мы радуемся за Александра и понимаем, что "Вашингтон", к сожалению, в отстающих. Эти рекорды тогда не столь сияют, потому что хоккей – командная игра.

В то же время Губерниев оговорился, что Овечкин от неудач "Кэпиталз" менее великим не становится. Также комментатор выразил уверенность, что Александр без травм вполне способен провести в НХЛ еще несколько сезонов на высоком уровне.

