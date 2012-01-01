Овечкин после рекорда: не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ

6 апреля российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. Как на грандиозное событие отреагировали по две стороны океана, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Россияне – мы сделали это!"

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Александр Овечкин начал погоню за великим Уэйном Гретцки 5 октября 2005 года, когда сделал дубль в первом же своем матче в НХЛ. Спустя 7 123 дня россиянин превзошел достижение канадца, которое десятки лет казалось недосягаемым.

В историю вошел гостевой матч "Вашингтона" против "Нью-Йорк Айлендерс". Во втором периоде играя в большинстве при счете 0:2 в пользу хозяев, столичные вывели Ови в район левого круга вбрасывания, где находится его личный "офис". Эту зону прозвали так за то, что оттуда он колотит шайбы как из пулемета. Вот и 6 апреля Александр Великий разрядил обойму, прошив ближний угол ворот Ильи Сорокина, который защищал цвета "островитян". После этого на площадке и трибунах началось фонтанирующее безумие.



Это уже 42-я шайба Овечкина в сезоне и 895-я в регулярных чемпионатах. Историческое достижение он оформил на глазах мамы, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Овечкиной, супруги Анастасии и двоих сыновей, а также миллионов зрителей по всему миру. И, конечно, самого Гретцки, который за свою карьеру забил 894 шайбы.

Матч был остановлен на 20 минут ради специальной церемонии. Когда на видеокубе показывали поздравление Татьяны Овечкиной на русском языке, ее сын не смог сдержать слез. А свой рекордный гол он посвятил отцу, который ушел из жизни в феврале 2023 года после болезни.



Фото: Bruce Bennett/Getty Images

"Что за день! Как я и говорил прежде, хоккей – это командная игра. Тренеры, болельщики, организация – все мне помогали. Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь", – сказал Овечкин.





Александр Овечкин нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Россияне – мы сделали это! Спасибо моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы вместе это сделали.

Чтобы побить рекорд Гретцки, Александру Великому понадобилось 1 487 игр. К слову, ровно за столько же матчей свои 894 шайбы оформил канадец. При этом у Овечкина все карты на руках, чтобы задрать планку еще выше: в нынешней регулярке "Вашингтону" предстоит провести еще пять игр, а контракт Александра с клубом действует до конца следующего сезона.

Его погоня окончена – теперь будут гнаться уже за ним. А на этот сезон у Ови есть еще одна важная цель – взять второй в карьере Кубок Стэнли.

"Человек – гол"

Фото: AP Photo/Adam Hunger

Сам Уэйн Гретцки, который был рекордсменом 31 год и 14 дней, на церемонии лично поздравил Овечкина с новой планкой результативности для последующих поколений хоккеистов. Также он пообещал подарить ему машину на 900-ю шайбу в регулярках.





Уэйн Гретцки четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Могу сказать вам из первых уст: знаю, как трудно добиться 894, 895 голов. Это нечто особенное.

Выступил на церемонии и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. По его словам, мир увидел легендарное достижение одного из лучших хоккеистов в истории лиги.

"Сегодня ты побил рекорд, который, все думали, никто не сможет побить. Но ты сделал это, ты был великолепен. Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты и Уэйн. Команда и "Вашингтон", мы вас все поздравляем", – сказал Беттмэн.

На видеокубе во время церемонии крутили поздравления не только семьи Овечкина, но и таких звезд мирового спорта, как баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер и пловец Майкл Фелпс. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил мнение в своем телеграм-канале, что этот рекорд побьют еще очень нескоро. А президент Федерации хоккея России (ФХР) и легендарный вратарь Владислав Третьяк в беседе с ТАСС подчеркнул, что на своем достижении Овечкин точно не остановится.





Владислав Третьяк президент ФХР Это уникальный человек, который чувствует, где шайба, где надо быть. Бывает так, что одна команда шесть раз не попадает в пустые ворота, а Овечкин бы попал. Это человек-гол, чувствует позицию, наносит броски с ходу, чего не любят вратари.

Фото: AP Photo/Adam Hunger

Следили за погоней Овечкина на его родине не только хоккеисты. Например, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с ТАСС назвал цифры Александра Великого "нереальными".

"Я думаю, что значение рекорда Овечкина для российского спорта невозможно оценить, он бесценен, тем более в такие времена", – подчеркнул Карпин.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался в своем телеграм-канале, что изначально вообще не верил в шансы кого-либо побить достижение легендарного канадца.

"Мне всегда казалось, что Уэйн Гретцки настолько велик, что его снайперский рекорд будет стоять вечно! Тем ценнее результат блестящего Саши Овечкина! Величайший обогнал Великого! Гордость и слава!", – написал Губерниев.

Высказалась о большом событии и журналист Ксения Собчак. Она написала в своем телеграм-канале, что рекорд Овечкина – доказательство, что великим может стать любой.

"Чудеса случаются, если ты в них веришь и идешь вперед", – отметила Собчак.

Кроме того, поздравление Овечкина с новым рекордом появилось на Останкинской телебашне и ресурсах родного для него хоккейного клуба "Динамо". А в телеграм-канале посольства РФ в США пожелали Ови упорства и спортивного здоровья, подчеркнув, что российские хоккеисты – самые лучшие в мире.

