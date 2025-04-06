06 апреля, 21:11Спорт
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмен забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс", тогда как на счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.
Ранее российскому хоккеисту удалось забить 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс" 5 апреля.
После игры Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки