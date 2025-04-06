Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс", тогда как на счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.

Ранее российскому хоккеисту удалось забить 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс" 5 апреля.

После игры Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".