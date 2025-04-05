Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Fred Greenslade

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

В домашнем матче против "Чикаго Блэкхокс" Овечкин оформил дубль, доведя свой счет до 894 голов. Теперь он делит с Гретцки первое место в списке лучших снайперов лиги.

На достижение этого результата российскому хоккеисту потребовалось 1486 матчей, тогда как Гретцки сделал это за 1487 игр.

Это 77-й матч "Вашингтона" в текущем регулярном чемпионате, в котором командам предстоит сыграть 82 игры.

Ранее россиянин побил рекорд НХЛ по голам среди игроков старше 30 лет. В матче против "Бостона" россиянин забросил 416-ю шайбу с момента достижения им 30-летнего возраста. Благодаря этому 39-летний Овечкин смог побить рекорд, установленный ранее канадским хоккеистом Горди Хоу.