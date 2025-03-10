Российский хоккеист Овечкин повторил один из рекордов канадца Гретцки

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Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за один месяц в истории лиги. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин с передачи правого нападающего клуба Тома Уилсона и еще одного нападающего Ника Дауда забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. При этом Гретцки забросил аналогичное количество шайб в декабре.

Овечкин также сократил отставание от рекорда Гретцки. Последний за всю свою карьеру забросил 894 шайбы в НХЛ. Россиянину для того, чтобы установить новый рекорд, нужно забросить еще 9 шайб.

Сейчас "Вашингтон Кэпиталз" находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 92 очками. 12 марта команда сыграет с "Анахайм Дакс".

Лига уже назвала предполагаемую дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На данный момент средний показатель голов хоккеиста за матч достигает 0,71. В связи с этим уже 3 апреля в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" он сможет установить новый рекорд, преодолев достижение канадца.

