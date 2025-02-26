НХЛ: Овечкин может побить рекорд Гретцки 3 апреля

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала дату, когда, вероятно, российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу лиги.

На счету Гретцки 894 гола. В свою очередь, Овечкин забил 883-ю шайбу в последней игре с командой "Калгари Флэймз", которая прошла в ночь на 26 февраля. Таким образом, российский хоккеист сократил отставание до 11 шайб.

В настоящее время средний показатель голов Овечкина за игру составляет 0,71. Соответственно, уже 3 апреля в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" он может побить рекорд Гретцки, говорится в материале.

Ранее спортсмен оформил хет-трик в домашнем матче против "Эдмонтона", завершившемся со счетом 7:3 в пользу его команды. Кроме того, по количеству матчей с тремя заброшенными шайбами Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито и теперь делит пятое место в истории НХЛ по этому показателю.