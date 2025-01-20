Трамп назвал Овечкина великим игроком

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Избранный лидер США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком, выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне.

Митинг в поддержку Трампа проходит на спортивной арене Capital One – домашней площадке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является Овечкин. В связи с этим республиканец упомянул команду, поблагодарив ее за предоставление помещения для митинга.

"Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?" – цитирует Трампа ТАСС.

После этих слов политика на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики.

Достижения Овечкина являются удивительными, заявлял ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери.

В ходе матча регулярного чемпионата против "Оттавы Сенаторз" россиянин установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179), обойдя чешского хоккеиста Яромира Ягра (178).

Помимо этого, Овечкин приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах лиги он забросил 874 шайбы, сократив отставание от Гретцки до 20 голов.