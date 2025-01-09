Команда Овечкина "Вашингтон" устроила массовую драку во время матча НХЛ

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Команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" устроила массовую драку с "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

В начале первого периода игры нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа использовал жесткий силовой прием против капитана "Ванкувера" Куинна Хьюза, за которого заступились одноклубники Кифер Шервуд и Джей Ти Миллер. В драку вступили игроки "Вашингтона" Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Зачинщики драки были наказаны пятиминутным штрафом.

Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе "Кэпитал Уан Арена". За ходом встречи наблюдали 17 941 человек. "Вашингтон" одержал победу в овертайме со счетом 2:1.

Таким образом, столичная команда закрепилась на первой строчке Восточной конференции лиги с 58 очками. "Ванкувер", в свою очередь, остался на восьмой строке Западной конференции, заработав за сезон 46 очков.

Между тем Овечкин приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В начале 2025 года он забросил 872-ю шайбу в карьере в ворота "Миннесоты Уайлд", сократив отставание от Гретцки до 22 шайб. Также хоккеист забил гол в конце 2024 года во встрече против "Торонто Мэйпл Лифс". На 57-й минуте шайба попала в пустые ворота, когда противник "Вашингтона" решил сменить вратаря на шестого полевого игрока.