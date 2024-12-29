Хоккеист Овечкин провел первый матч после травмы

Фото: championat.com

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", провел первый после травмы матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч состоялся в субботу, 28 декабря, против "Торонто Мэйпл Лифс". Овечкин забил гол на 57-й минуте в пустые ворота, когда противник решил сменить вратаря на шестого полевого игрока.

"Думаю, через пару игр буду готов полностью, главное – практика. У меня было не так много тренировок с командой, в игре все происходит так быстро, что нужно быть готовым, это отличается от тренировок", – цитирует спортсмена пресс-служба хоккейного клуба.

Овечкин повредил колено 19 ноября во время гостевой встречи с "Ютой". Спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.

Агент игрока Глеб Чистяков отмечал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы. Однако, по его словам, он пропустит 4–6 недель матчей.

Позже стало известно, что нападающий с травмой отправился с командой на игру с "Флоридой Пантерз".