Капитан "Вашингтона" Овечкин получил травму в матче НХЛ с "Ютой"

Фото: championat.com/Дмитрий Сторожев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 39-летний капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повредил колено, передает РИА Новости Спорт.

Травму Овечкин получил в третьем периоде гостевой встречи с "Ютой", когда столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку. Однако до этого ему удалось забросить 867 и 868-ю шайбы, благодаря чему капитан "Вашингтон Кэпиталз" сократил отставание до 26 голов от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Кроме того, Овечкин вышел на чистое первое место в снайперском зачете сезона, забросив 15 шайб в 18 играх чемпионата НХЛ.

Также Овечкин поставил в этом матче еще один рекорд: вратарь "Юты" Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, пропустившим гол от россиянина. Так, спортсмен повторил аналогичный рекорд чеха Яромира Ягра.

В предыдущей встрече он оформил хет-трик, обеспечив своему клубу победу над "Вегас Голден Найтс". По словам самого Овечкина, каждый член команды старался блокировать броски и не жалел себя.

