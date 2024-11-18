Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим игроком по итогам дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает RT.

Второй звездой признали нападающего "Каролина Харрикейнз" Мартина Нечаса (2+2), а третьей – голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатана Куика, который отразил 24 броска по своим воротам.

Как сообщает "МК", "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин смог оформить хет-трик, который помог команде победить. Кроме того, по шайбе забили Джейкоб Чикран и Якуб Врана. У "Вегаса" отличились Бретт Хауден и Киган Колесар.

Прошедший матч стал 176-м в чемпионатах НХЛ. Он завершился со счетом 5:2.

По словам самого Овечкина, каждый член команды старался блокировать броски и не жалел себя.

"Атмосфера была классная. Я думаю, мы играли очень сильно <…> Мы примем это и будем двигаться дальше", – сказал спортсмен.

Ранее хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" вручил своему нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500-го гола в карьере в НХЛ. Он забросил 500-ю шайбу 17 октября в игре против "Баффало Сейбрз", которая завершилась в овертайме со счетом 6:5. Первым этой отметки достиг Овечкин. Он считается вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.

