Шестеркин первым в XXI веке сыграл на ноль на старте сезона НХЛ за "Нью-Йорк"

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Российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков в ворота от "Питтсбург Пингвинз" и сыграл на ноль в первой игре сезона, сообщает "Газета.ру".

В первом матче лиги "Нью-Йорк" одержал победу над "Пингвинз" со счетом 6:0. Таким образом, Шестеркин стал первым вратарем "Рейнджерс" в XXI веке, который смог оформить шат-аут на старте сезона.

Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в этой игре два очка (0+2). В то же время нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин не смог отметиться результативными решениями.

Ранее в НХЛ заявили, что не ожидают участия сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли сообщил, что соответствующее решение уже, скорее всего, было принято в связи с недопуском российской сборной на летних Олимпийских играх.