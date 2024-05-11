IIHF запретила ЦСКА осуществлять международные трансферы до 2026 года

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Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) запретил московскому ЦСКА осуществлять международные трансферы до 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно документу, запрет вводится со дня истечения первоначального годового запрета на трансферы и продлится с 11 августа текущего года по 10 августа 2026 года.

Кроме того, Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении российского вратаря Ивана Федотова от всех соревнований под эгидой IIHF, включая Олимпийские игры, на три года.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) утвердили ключевые принципы, которые будут затрагивать участие игроков лиги на двух ближайших Олимпиадах 2026 и 2030 года. По информации НХЛ, турнир, который лига собирается провести в феврале 2025 года, пройдет без сборной России. В соревнованиях будут участвовать спортсмены из Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

