Сборная России по хоккею сыграет с США на ОИ-2026 в случае допуска

Фото: телеграм-канал "Хоккей России"

Сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что Россия и США предварительно находятся в группе C, а остальные две команды должны быть определены по результатам квалификации.

Сборная Белоруссии в случае допуска может сыграть в финале отборочного турнира, который состоится с 29 августа по 1 сентября 2024 года. Спортсмены из Китая в третьем раунде квалификации (8–11 февраля 2024 года) поборются за место в группе с командами Великобритании и Румынии.

При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

В группе A на данный момент расположены сборные Канады, Швеции, Швейцарии и Италии. В группу B включили команды Финляндии, Германии и Чехии, а еще одна страна будет добавлена по итогам квалификации.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

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