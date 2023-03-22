IIHF продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии от международных соревнований

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно информации, решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Так, совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

"Таким образом, IIHF будет двигаться вперед с сезоном чемпионата IIHF 2023–2024 без команд России и Белоруссии", – добавляется в сообщении.

Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется в данному вопросу в марте следующего года.

До этого Международная федерация хоккея опубликовала составы групп на МЧМ‑2024. В них не были включены национальные команды России и Белоруссии.

В феврале 2022 года сборные и клубы России и Белоруссии отстранили от соревнований Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

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