Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на снятие санкций со стороны Международной федерации в этом году, сообщает РИА Новости.

С марта из-за ситуации на Украине сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных турнирах. Кроме этого, Россия не может проводить молодежный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.

"Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно", – сказал Третьяк.

По словам главы Федерации, у России достойный и интересный чемпионат. Хоккеисты бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Третьяк добавил, что сейчас много внимания уделяется развитию хоккея внутри страны.

"У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект "Красная машина" везде дает плоды, от Камчатки до Калининграда мы проводим семинары", – поделился Третьяк.

Он добавил, что в России есть возможности для воспитания молодых звезд КХЛ.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея с мячом (FIB) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года. Кроме этого, от участия в чемпионате отстранили сборную Белоруссии. Турнир пройдет в Швеции в конце марта – начале апреля этого года.

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