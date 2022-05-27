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Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии. Об этом говорится на сайте Международной федерации хоккея.
"Следующие чемпионаты мира пройдут на крупнейших стадионах двух самых страстных хоккейных стран мира – в Тампере и Риге – с 12 по 28 мая 2023 года", – говорится в сообщении.
Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, однако организация отозвала у РФ права на проведение турнира из-за спецоперации на Украине. На проведение чемпионата также претендовали Венгрия и Словения, однако позже Венгрия отозвала свою заявку.
При этом известно, что чемпионат мира 2026 года пройдет в Швейцарии.
"Конгресс утвердил Швейцарию в качестве страны – хозяйки чемпионата мира по хоккею с шайбой 2026 года, который пройдет в Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая 2026 года", – говорится в сообщении.
Международная федерация хоккея в апреле лишила Россию права на проведение турнира. Сообщалось, что такое решение приняли из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. В IIHF выразили озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц на турнире.
Международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира в 2023 году
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