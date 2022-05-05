Молодежный ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Галифаксе и Монктоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в канадских Галифаксе и Монктоне. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отметил, что в указанных городах расположены первоклассные стадионы.

"Я благодарю Федерацию хоккея Канады за то, что за столь короткое время нашли два замечательных места для проведения турнира, с нетерпением жду чемпионата мира 2023 года", – подчеркнул Тардиф.

Изначально чемпионат должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако совет IIHF принял решение отозвать у российской Федерации хоккея право на его проведение.

В организации отметили, что такое решение приняли из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. В IIHF выразили озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц на турнире.

