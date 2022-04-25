ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 не состоится. Он должен был пройти с 25 по 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Добавляется, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в разговоре с ТАСС выразил мнение, что соревнования перенесли, а не отменили.

"Не могу сказать, кто больше потеряет в этой связи, возможно, зарубежные спортсмены тоже. Все они отмечали прекрасное проведение этих соревнований у нас в стране", – подчеркнул Коган.

Ранее стало известно, что теннисистам из России и Белоруссии запретили принимать участие в турнире Уимблдон. Спортсменам впервые отказали в допуске к соревнованиям. Причиной такого решения организаторы назвали сложившуюся ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от недопуска россиян к турниру пострадают сами соревнования. Также представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

