Теннисистам из РФ и Белоруссии запретили участвовать в Уимблдоне

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Теннисистам из России и Белоруссии запретили принимать участие в турнире Уимблдон. Спортсменам впервые отказали в допуске к соревнованиям.

"От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки", – говорится на сайте организаторов.

При этом они могут пересмотреть решение позднее, если изменятся обстоятельства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от недопуска россиян к турниру пострадают сами соревнования. Также представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.

Теннисный турнир Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

