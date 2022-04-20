В Кремле отреагировали на возможный недопуск россиян до Уимблдона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске россиян до Уимблдона.

Ранее газета The New York Times сообщила, что организаторы Уимблдона решили не допускать российских и белорусских теннисистов до участия в турнире. На нем должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и другие теннисисты.

"Учитывая, что Россия – крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.

"Хочется ребятам пожелать, чтобы, несмотря на это, они делали все, чтобы не терять форму и не терять своего мирового теннисного класса", – добавил Песков.

Ранее Международная федерация университетского спорта отстранила россиян от соревнований. Руководство FISU осудило спецоперацию РФ и ее влияние на украинский народ, включая украинское университетское спортивное сообщество.

2 марта российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. Соответствующее решение принял исполком IBU.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

