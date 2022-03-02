Российских и белорусских биатлонистов отстранили от соревнований под эгидой IBU

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Российские и белорусские атлеты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщается на сайте организации.
Соответствующее решение принял исполком IBU. Данный запрет также распространяется на официальных лиц из России и Белоруссии.
Ранее Международный союз биатлонистов объявил, что российские и белорусские спортсмены могут продолжить участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных спортсменов.
В ответ Союз биатлонистов России объявил, что российские биатлонисты не примут участие в оставшихся этапах Кубка мира. В СБР отметили, что считают решение IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Организация подчеркивает, что СБР не нарушал никаких положений конституции либо иных правил Международного союза биатлонистов.
Российские биатлонисты не выступят на международных соревнованиях до конца сезона
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