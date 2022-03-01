Российских лыжников отстранили от международных соревнований под эгидой FIS

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Российские и белорусские атлеты не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Об этом сообщается на сайте FIS.

"Совет FIS единогласно постановил, что в соответствии с рекомендацией МОК ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS на любом уровне до конца сезона-2021/22", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность всех спортсменов на соревнованиях FIS.

Международная федерация волейбола (FIVB), в свою очередь, отстранила национальные сборные России и Белоруссии, а также клубные команды и официальных лиц от участия во всех международных соревнованиях, в том числе по пляжному и снежному волейболу.

"FIVB по-прежнему серьезно обеспокоена продолжающейся войной на Украине и ее ужасающим воздействием на жизнь многих людей, выражает полную солидарность с волейбольным сообществом и народом Украины и искренне надеется, что мирное решение будет найдено в срочном порядке", – сообщается на сайте организации.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.