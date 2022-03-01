Российские пловцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские и белорусские пловцы смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA) только в статусе нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее решение было принято в связи с текущей ситуацией на Украине. В FINA пояснили, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выходить на старт под гимном и флагом федерации.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.