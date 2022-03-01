Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в своих соревнованиях

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Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

"Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU принял решение, что никакие спортсмены, принадлежащие к членам ISU в России и Белоруссии, не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях, проводимых ISU", – говорится в сообщении.

В ISU добавили, что это распространяется и на официальных лиц.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

