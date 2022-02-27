FIFA запретила использовать флаг и гимн российским футболистам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация футбола объявила о запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

"Флаг или гимн России не будут использоваться в матчах, в которых участвуют команды из Российского футбольного союза", – говорится в сообщении.

Уточняется, что член FIFA, представляющий РФ, не может участвовать в матчах под именем "Россия". Разрешено использовать только название "команда Российского футбольного союза".

Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Ранее сообщалось, что Международная федерация самбо приостановит проведение всех спортивных мероприятий под своей эгидой на российской и белорусской территориях.

До этого МОК призвал отменить или перенести все международные соревнования на территории РФ и Белоруссии. Также МОК потребовал оставить Россию без флага и гимна на всех турнирах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.