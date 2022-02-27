Фото: ТАСС//Гавриил Григоров
Хоккейный клуб "Динамо Рига" принял решение выйти из КХЛ. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета клуба Юрис Савицкис.
"В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой", – передает его слова РИА Новости.
До этого финский Йокерит принял решение приостановить участие в КХЛ по той же причине.
Ранее Международный союз биатлонистов объявил, что российские и белорусские спортсмены могут продолжить участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных спортсменов.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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