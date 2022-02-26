Российские биатлонисты будут выступать на этапах Кубка мира в нейтральном статусе

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Российские и белорусские биатлонисты будет выступать на этапах Кубка мира в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

"В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU", – говорится в сообщении.

Кроме того, форма одежды спортсменов российской и белорусской сборных, в том числе костюмы для соревнований, должна быть нейтральной по цвету и дизайну и не иметь изображений национальных флагов или гербов.

"Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU", – добавили в организации.

Ранее стало известно, что гимн РФ не будет исполняться в честь атлетов, выигравших соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.