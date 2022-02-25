Чемпионат Европы 2022 года по керлингу перенесен из России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Международная федерация керлинга (WCF) заявила о переносе из России чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Соревнования должны были состояться в Перми 19–26 ноября. О новом месте проведения игры пока не сообщалось.
В свою очередь, Европейская федерация регби заявила о приостановке организации мероприятий, турниров и матчей на территории РФ, сообщается на сайте организации.
"Rugby Europe разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину", – отмечается в заявлении.
В федерации добавили, что Rugby Europe очень обеспокоена безопасностью регбийного сообщества на Украине и в настоящий момент тщательно следит за обстановкой. Кроме того, Rugby Europe продвигает данный вид спорта в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии.
"Rugby Europe приняла решение немедленно приостановить организацию мероприятий, турниров и матчей на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд. Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров организации, в том числе решения об участии российских команд в еврокубках, о которых будет сообщено в надлежащее время", – говорится в сообщении.
Аналогичные решения приняли ранее федерации и ассоциации других видов спорта. Так, в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Отменить российские этапы Кубка мира по ряду дисциплин решила и Международная федерация лыжного спорта. Также в Сочи не состоится Гран-при "Формулы-1".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Финал Лиги чемпионов официально перенесли из Санкт-Петербурга в Париж
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