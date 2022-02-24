Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесен

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Европейская федерация регби отложила матч чемпионата Европы между национальными командами Грузии и России, который должен был состояться 27 февраля в Тбилиси, в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

О новой дате проведения матча не сообщается.

Кроме того, федерация объявила об отмене матчей чемпионата Европы по снежному регби, которые планировалось провести в Москве 27 и 28 февраля.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в пятницу, 25 февраля, проведет внеочередное заседание исполкома в связи с ситуацией между РФ и Украиной. При этом в UEFA пояснили, что все еврокубковые матчи 24 февраля будут сыграны в соответствии с расписанием.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.