В РПЛ сообщили о возможном переносе 19-го тура футбольного чемпионата

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19-й тур футбольного чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) может быть перенесен из-за приостановки работы аэропортов Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Чемпионат должен восстановиться 26 февраля, передает News.ru.

До этого был приостановлен чемпионат Украины по футболу из-за введения военного положения в стране. Матчи должны были возобновиться 25 февраля.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Однако Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

