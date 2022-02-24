UEFA проведет заседание исполкома из-за ситуации между РФ и Украиной

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в пятницу, 25 февраля, проведет внеочередное заседание исполкома в связи с ситуацией между РФ и Украиной, соответствующее решение принял президент организации Александер Чеферин. Об этом сообщается на сайте UEFA.

"Из-за развития ситуации между Россией и Украиной в последние 24 часа президент UEFA принял решение созвать внеочередное заседание исполкома в пятницу, 25 февраля, <...> чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры", – говорится в сообщении.

Уточняется, что заседание запланировано на 12:00 по московскому времени. Также в UEFA пояснили, что все еврокубковые матчи 24 февраля будут сыграны в соответствии с расписанием.

"UEFA подтверждает, что все сегодняшние матчи будут сыграны согласно расписанию", – заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

В четверг, 24 февраля, санкт-петербургский "Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы в Севилье.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спецоперация российских Вооруженных сил преследует цели демилитаризации и денацификации Украины.