"Зенит" уступил "Бетису" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

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Российский футбольный клуб "Зенит" уступил испанскому "Бетису" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

В составе победителей мячи забили Гвидо Родригес (8-я минута), Виллиан Жозе (18) и Андрес Гуардадо (41). При этом за "Зенит" отличились Артем Дзюба (25) и Малком (28).

На 73-й минуте в составе петербургской команды дебютировал нападающий Иван Сергеев.

Ответная игра между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет в Севилье. Матч запланирован на 24 февраля.

Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" уступили английскому "Ливерпулю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.